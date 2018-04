Fragen und Anregungen bitte einreichen

Das Forum Medizin „Demenz – wenn die Erinnerung sich verliert. Vorbeugung, Diagnose, Behandlung“ beginnt am Mittwoch, 2. Mai, im Alten Rathaus Würselen (Saal im ersten Stock, Aufzug vorhanden), Kaiserstraße 36, um 19 Uhr. Bereits ab 18.30 Uhr stehen Mitglieder der Selbsthilfegruppe der Alzheimer Gesellschaft Städteregion an einem Infotisch für Gespräche mit Besuchern bereit. Nach Ende des Forums ist weiterer Austausch möglich.

Referenten sind Prof. Dr. Christoph Kosinski, Chefarzt der Klinik für Neurologie am Rhein-Maas Klinikum Würselen (RMK), Dr. Oliver Holger Franz, Chefarzt der Klinik für Geriatrie, Neurogeriatrie und geriatrische Rehabilitation am RMK, Neurologe Dr. René Vohn mit Praxis am RMK sowie Dr. Markus Graf, Chefarzt der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Besucher des Forums Medizin können nach den Vorträgen Fragen stellen. Der Eintritt ist frei. Moderator ist unser Redakteur Karl Stüber.

Fragen und Anregungen können auch schriftlich eingereicht werden: entweder an die Lokalredaktion von AZ/AN, Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf, per Fax an 02404/5511-49 oder per E-Mail an k.stueber@zeitungsverlag-aachen.de. Einsendeschluss: Freitag, 27. April.