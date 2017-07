Würselen.

Die Tage bis zur Zeugnisausgabe sind gezählt und die Vorfreude auf die Ferien steigt. So zumindest an den meisten Schulen in der Städteregion Aachen. Dies gilt allerdings nicht für alle: Bei den Schülern, den Eltern und dem Kollegium der Realschule in Würselen kommen seit dem Schuljahr 2014/2015 Ungewissheit und Sorge hinzu – denn seither gilt diese Schule als Auslaufmodell.