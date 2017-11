Reaktionen auf Jamaika-Scheitern: Neuwahlen nur, wenn alle Stricke reißen

Nordkreis. „Das Scheitern hat mich überrascht“, sagt CDU-Kreisvorsitzender Hendrik Schmitz aus Baesweiler zum Ende der Jamaika-Sondierung. „Ich hatte auf die staatspolitische Verantwortung gebaut, auf Basis des Wählerentscheids eine tragfähige Mehrheit für eine Regierung im Bundestag zu finden“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Es kann jetzt aber nicht um Schuldzuweisungen gehen. Viel wichtiger wäre es auch für die Bevölkerung zu erfahren, woran es genau gescheitert ist“, will er der ausgescherten FDP nicht den schwarzen Peter zuschieben.

Die CDU werde sicherlich weiter zu ihrer Verantwortung stehen, als stärkste Fraktion die Regierungsbildung zu organisieren. „Wir haben da einen klaren Wählerauftrag.“ Ob eine Regierungsbildung leichter wäre, wenn Angela Merkel nun die Konsequenzen zieht und keine erneute Kanzlerschaft anstrebt?

„Wir werden jetzt keine Personaldebatte anstellen. Diese Frage stellt sich nicht. Wir sind mit Angela Merkel als Spitzen- und Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gezogen.“ Das würde im nachhinein die Grundlagen für den Wahlentscheid verfälschen. Schmitz appellierte an alle Beteiligten: „Es geht um die Zukunft für Deutschland.“ Neuwahlen kommen aus seiner Sicht nur in Frage, wenn alle Stricke reißen.

Auswirkungen auf Kommunen

„Auf die laufende Verwaltungsarbeit in den Kommunen hat das Aus der Jamaika-Verhandlungen erst einmal keine Auswirkungen“, sagt Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders (SPD). Aber je länger es dauere, bis eine mehrheits- und damit arbeitsfähige Bundesregierung gebildet werden kann, dürften auch die Städte und Gemeinden Auswirkungen zu spüren bekommen.

„Es wird dann zu Verzögerungen kommen, neue oder Anschlussförderprogramme des Bundes auf die Beine zu stellen, die wir dringend benötigen, um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben.“ Und eines liegt dem Sozialdemokraten besonders am Herzen: „Wir müssen uns dringend um einen zweiten Arbeitsmarkt kümmern – mit Blick auf die Langzeitarbeitslosen.“ Daran sei nicht jede politische Strömung interessiert. „Um so wichtiger ist es, hierfür eine stabile Mehrheit zu finden.“

Allerdings hält es Sonders zunächst für richtig, dass die SPD nicht für eine erneute große Koalition mit der CDU zur Verfügung steht, „auch wenn in den zurückliegenden Jahren gute Arbeit geleistet worden ist“. Dass jetzt die FDP die Sondierungen hat platzen lassen, dürfte mit ihren Erfahrungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu tun haben, mutmaßt der SPD-Mann. „Solange Frau Merkel Kanzlerin bleiben will, dürfte sich das wohl kaum ändern. Schade, denn Jamaika wäre mal was Neues auf Bundesebene gewesen.“

Sonders sieht nicht so sehr inhaltlich Unterschiede für das Scheitern der Gespräche als Grund. „Es hat eben nicht das für eine mehrjährige Kooperation wichtige gegenseitige Vertrauen aufgebaut werden können.“ Was sich vor allem Grüne und Liberale im Wahlkampf gegenseitig an den Kopf geworfen hätten, zeige wohl Nachwirkungen. „Auch Politiker sind nur Menschen.“ Aber vielleicht würden sich die Protagonisten doch noch zusammenfinden – möglicherweise wenn Merkel jetzt für sich die Konsequenzen ziehe und für einen anderen oder eine andere aus Reihen der CDU den Weg zur Kanzlerschaft frei mache.

Verlässliche Basis nötig

Eine Minderheitsregierung hält Sonders für nicht tragfähig. „Wir brauchen für anstehende wichtige Entscheidungen eine verlässliche Basis.“ Sind Neuwahlen die richtige Antwort auf die verfahrene Situation? „Das weiß ich nicht“, räumt der Alsdorfer Bürgermeister ein. „Wenn allerdings dabei ein ähnliches Ergebnis herauskommen würde, könnte ich mir vorstellen, dass auch die SPD sich Gedanken machen würde, ob sie sich nicht doch wieder an der Regierungsverantwortung beteiligt.“

„Ich weiß natürlich nicht, was in den internen Kreisen selbst besprochen worden ist“, sagt Björn Bock, Fraktionschef der FDP in Herzogenrath, zum Abbruch der Jamaika-Verhandlungen durch seine Partei: „Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht.“ Jeder der Verhandlungspartner habe im Vorfeld seine No-Gos erklärt gehabt, „und wenn die eben gegensätzlich sind, dann wird es schwierig.“ Wie er gehört habe, hätten die Sondierungsgespräche schon mehrfach kurz vor dem Abbruch gestanden: „Dann bringt auch noch eine weitere Nacht nichts mehr!“

Die Schlagkraft einer unter solch schwierigen Bedingungen zustande gekommenen Regierung würde er ohnehin als fraglich beurteilen: „Was ist, wenn schnell eine Entscheidung getroffen werden muss? Gerade mit Blick auf die Flüchtlingsfrage kann dies ja jederzeit der Fall sein. Beim Regieren hat man auch nicht immer vier Wochen Zeit, um die Dinge erst einmal auszudiskutieren.“

Was aber wird/soll nun passieren in Berlin? „Neuwahlen sind keine Lösung“, sagt Bock und gibt sich zweckoptimistisch: „Ich denke, jeder wird noch einmal in sich gehen. Und vielleicht sehen, ob es noch andere Konstellationen gibt. Oder man setzt alles auf Null und fängt von vorne an.“ Unter einer anderen Form der Verhandlungsführung. Denn diese sei, wie Bock gehört habe, mehrfach als nicht optimal kritisiert worden.

Und mit anderen Schwerpunkten, denn das Thema „Flüchtlinge“ habe bei den Gesprächen zu sehr im Mittelpunkt gestanden: „Dabei müssen wir uns noch ganz anderen Herausforderungen stellen, dem Wohnungsbau etwa, Themen wie Altersvorsorge, Krankenversicherung, Pflege – den sozialen Systemen generell“, sagt Bock: „Die Jamaika-Verhandlungen waren hier wohl in ein falsches Fahrwasser geraten.“

Und was sagt Bocks Parteifreund, der FDP-Landtagsabgeordnete Werner Pfeil? Er bedauert: „Es ist schade, ich hatte gehofft, dass Jamaika mit einem tragfähigen Koalitionspapier zustande kommt. Aber letztlich ist es dann eine Entscheidung der Verhandlungsführung. Es gab wohl in entscheidenden Fragen zu wenig Übereinstimmung, so dass ein für alle tragfähiger Konsens ausgeschlossen war.“

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Baesweiler Stadtrat, Rolf Beckers, hält das Ausscheren der FDP für ein „abgekartetes Spiel“ und führt dies auf den „großen Drang zur Selbstdarstellung zurück“. Die FDP habe offenbar nicht gemerkt, dass der Wahlkampf vorbei ist. Oder will den Preis für ein Jamaika-Bündnis nach oben treiben und „kommt in ein paar Wochen damit an“.

Aufgabe in der Opposition

Beckers hält als Alternative eine Minderheitsregierung für möglich. Bei der Suche nach Mehrheiten je nach Sachfrage käme so auch die SPD wieder ins Spiel. Das sei zwar mühevoll, habe aber auch etwas von basisdemokratischem Ringen um Mehrheiten. Neuwahlen würden aus Beckers‘ Sicht nicht gut ankommen. „Solange wählen, bis es stimmt“, könne nicht die Lösung sein. Auswirkungen auf die Kommunen würden erst zeitversetzt eintreten, wenn die Regierungsbildung auf sich warten lasse. Beckers sieht aber Handlungsbedarf zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage (subsidiäre Hilfe auch für Syrer) und beim Solidaritätsbeitrag.

Landtagsabgeordnete Eva-Maria Voigt-Küppers sagt: „Im Grunde gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel zu sagen. Es bleibt abzuwarten, was das Gespräch mit dem Bundespräsidenten ergibt. Die SPD hat ja bereits sehr deutlich gesagt, dass sie ihre Aufgabe in der Opposition sieht.“