Anmeldung und weitere Details

Wer mit seinem Fahrzeug an der Elektromobilrallye am Freitag, 8. September, 11 bis 17 Uhr, teilnehmen will oder eine Mitfahrgelegenheit sucht, wende sich an: Verein der Elektromobilfreunde der Region Aachen (Vera), info@elektromobilfahrer.de

Die Vera-Mitglieder treffen sich jeden ersten Donnerstag um 20 Uhr im Gasthaus Rinkens, Fronhoven 70a, Eschweiler. Gäste willkommen.

Zusätzlich will das Energeticon Alsdorf an diesem Tag sein dreijähriges Bestehen bei einer Veranstaltung im ehemaligen Fördermaschinenhaus feiern. Hier steht das genaue Programm laut Geschäftsführer Harald Richter noch nicht fest. Auf jeden Fall wolle das Energeticon an diesem Tag mit verbilligtem Eintritt Besucher anlocken und ein spezielles Programm für Kinder auf die Beine stellen.

Weitere Informationen: www.elektromobilfahrer.de und www.energeticon.de