Herzogenrath - Pumpaktion der Feuerwehr gegen Fischsterben

Herzogenrath.

Die Feuerwehr Herzogenrath bekam am Freitag um 17 Uhr die Nachricht, dass in einem Angelweiher an der Sebastianusstraße (Kreisstraße 11), unmittelbar hinter der Halde Adolf gelegen, Fischsterben droht. Bedingt durch die hohen Außentemperatur und die damit steigende Wassertemperatur war der Sauerstoffgehalt in dem Gewässer gesunken.