Alsdorf.

Jeder Garten ist anders und für sich und die Bewohner des Hauses mehr oder weniger wichtig. Manchen reicht eine kleine Rasenfläche mit wenigen Beeten, andere haben wahre Grünoasen geschaffen. In der Fläche, etwa in der Siedlung Alsdorf-Begau, werden die Gärten in ihrer bunten Vielfältigkeit zu einem großen Biotop.