Alsdorf.

Kai ist in der achten Klasse. Er hat Probleme in Mathematik und Deutsch. Seine Versetzung ist gefährdet. Lust zu lernen, hat er kaum. Schule ist nicht so sein Ding, sagt er. Seine Eltern, die beide Arbeitslosengeld beziehen, können Kai beim Lernen nicht helfen. Und so muss er sich irgendwie alleine durchschlagen.