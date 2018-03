Alsdorf.

Wie kann man Schüler fördern – nicht nur die, denen eine „Ehrenrunde“ droht und nicht nur die, die zu den Hochbegabten gerechnet werden, sondern alle? Und wie erkennt man Talente? Um diese zentralen Fragen dreht sich derzeit vieles am Alsdorfer Dalton-Gymnasium. In diesem Kontext ist die Schule im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) in zwei Programme eingebunden. Eines auf Landes- und eines auf Bundesebene.