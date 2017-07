Professor Korsch hält Festpredigt

Alsdorf. Zum zweiten Festgottesdienst anlässlich des Reformationsjubiläums im Nordkreis laden die evangelischen Nordkreisgemeinden am Sonntag, 9. Juli, um 11 Uhr, in die Martin-Luther-Kirche nach Alsdorf, Martin-Luther-Straße, ein.

Die Festpredigt hält Professor i.R. Dr. Dietrich Korsch aus Marburg. Der Prediger ist in Alsdorf kein unbekannter, wurde er doch in der Martin-Luther-Kirche in Alsdorf, wo sein Vater Jahre als Pfarrer tätig war, konfirmiert. Es ist für ihn ein besonderes Erlebnis an den Ort seiner Kindheit und Jugend zurückzukehren.

Der systematische Theologe wird über das Thema: Wie regiert Gott die Welt predigen. In einem Predigtnachgespräch nach dem Gottesdienst wird Pfarrer Joachim Wehrenbrecht dem Gastprediger Fragen der Gemeinde stellen.

Die Liturgie des Gottesdienstes feiert mit der Gemeinde Elisabeth Peltner. Der Martin-Luther-Chor aus Würselen wird den Gottesdienst neben dem Organisten Joachim Peters musikalisch gestalten. Im Anschluss ist ein Fest der Begegnung.