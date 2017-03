Alsdorf.

„Auf die Schnelle“ habe sie in der Filiale einer Schuhhauskette an der Luisenstraße in Alsdorf einkaufen wollen, schreibt Leserin Renate Barten aus Eschweiler unserer Zeitung. Der Parkplatz sei weitestgehend leer gewesen, aber die Freude über den gelungenen Kurzeinkauf währte nicht lange. Denn als die Leserin zu ihrem Wagen zurückkehrte, hatte sie ein Knöllchen: 30 Euro.