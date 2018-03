Alsdorf.

Es war ein Anruf, den man nicht alle Tage erhält. Als zu Beginn des Jahres das Telefon der grünen Ratsfraktion läutete, meldete sich Markus Jansen mit einem außergewöhnlichen Anliegen. Ihm gehöre ein kleines Stück Acker an der Urftstraße in Busch, das er gerne in eine Blühfläche umwandeln würde. Die Fraktion um den Vorsitzenden Horst-Dieter Heidenreich war sofort Feuer und Flamme für das Projekt.