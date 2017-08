Baesweiler.

„Mein Freund, der Baum, ist tot. Er fiel im frühen Morgenrot“ sang Alexandra 1968. Der Gedanke an diesen Song war nicht weg zu wischen, als an einem frühen Morgen in dieser Woche der prächtige Bergahorn vor dem Settericher Rathaus gefällt wurde. Kerngesund sah er aus – zumindest auf den ersten Blick.