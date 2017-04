Polizei überprüft Asylheim am Denkmalplatz

Alsdorf. In einem Flüchtlingsheim in Alsdorf am Denkmalplatz haben heute Morgen Kontrollen des Ausländeramts der Städteregion Aachen und der Polizei Aachen stattgefunden. Laut Polizei sollen mit diesen Kontrollen Personen, die sich unrechtmäßig oder unangemeldet dort aufhalten, erkannt und entsprechende Maßnahmen gegen sie eingeleitet werden.

Mehr zum Thema

Dies dient insbesondere dem Schutz der untergebrachten Flüchtlinge, die sich gesetzteskonform verhalten und in Frieden und Ruhe in den Einrichtungen leben wollen, teilte Pressesprecher Paul Kemen am Morgen mit.

Die Aachener Polizei unterstütze im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe das zuständige Ausländeramt. Es handele sich bei der Aktion bereits um die dritte dieser Art (Aachen, Schweizer Hof und Beginenstraße). Solche und ähnliche gemeinsame Kontrollaktionen würden auch in Zukunft erfolgen.