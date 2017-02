Würselen.

Sage und schreibe zum 34. Male veranstaltete die DJK Westwacht Weiden Tischtennis-Minimeisterschaften in der Turnhalle am Markt. Mit Freude nahm Jugendbetreuer und Wettkampfleiter Manfred Melswich zur Kenntnis, dass 34 Minis – darunter acht Mädchen – aus 17 verschiedenen Schulen der Städteregion an den Start gingen.