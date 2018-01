Baesweiler - Plakatwettbewerb: Taube und Engel schmücken das Siegerbild

Baesweiler. Bilder vermögen oft mehr auszudrücken als Worte. Dies zeigte sich bei der Präsentation der Arbeiten von Mädchen und Jungen der Klasse 7d der Realschule Setterich in der ortsansässigen Sparkasse.

Auf Einladung des Lions Club Baesweiler-Herzogenrath hatten sie ihre Ideen zum Thema „Die Zukunft des Friedens“ zeichnerisch umgesetzt und damit für Baesweiler am Friedensplakatwettbewerb des Lions Club International teilgenommen. Seit 1988 ruft dieser Jahr für Jahr zu einer solchen Aktion auf und kann mit Fug und Recht stolz auf die Resonanz sein. Denn regelmäßig beteiligen sich daran etwa 350.000 Kinder zwischen elf und 13 Jahren aus 65 Ländern.

Urkunde und Schokolade

Präsident Helmut Goeble und Sekretärin Samira Idries der Baesweiler-Herzogenrather Lions sowie Bürgermeister Dr. Willi Linkens freuten sich, die teilnehmenden Mädchen und Jungen in der Sparkasse in Setterich begrüßen zu dürfen. Der stellvertretende Leiter Thomas Hecker hatte sozusagen den roten Teppich für die jungen Talente ausgerollt, lobte das Engagement des Lions Clubs sowie den Einsatz der jungen Künstlerinnen und Künstler und zeigte sich als charmanter Gastgeber, der nicht mit Lobesworten sparte und Getränke sowie Süßes spendierte.

Die Mädchen und Jungen nahmen dankbar eine Ehrenurkunde und eine Packung „Schokolädchen“, wie Samira Idries das süße Geschenk liebevoll nannte, vom Lions Club entgegen. „Es ist für uns die vierte Aktion mit der Realschule im Rahmen des Friedensplakatwettbewerbs“, erklärte Helmut Goeble. Was die Zwölf- bis 13-Jährigen mit Farbe und Pinsel auf die Leinwand gebannt hatten, konnte sich sehen lassen. „Wir als Jury hatten lange überlegt, welche Arbeiten wir prämieren sollten. Denn alle hatten ihre Ideen zum Thema Frieden bestens umgesetzt“, sagte Kunstlehrerin Marina Peters.

Vier der 18 ausgestellten Bilder waren schließlich prämiert worden. Den ersten Platz belegte Sabrina Asunaleiva, 13 Jahre. Platz 2 erreichte Loredana Concolato, 13 Jahre, Platz 3 Lea Müller, 12 Jahre, und Platz 4 Mira Schöneborn, 12 Jahre. „Ganz gleich, ob schwarz oder weiß, Christen, Juden oder Muslime: Alle Menschen sollten friedlich zusammen leben“, erklärte die Hauptpreisträgerin Sabrina Asunaleiva ihr Bild, das umrahmt ist von vielen verschiedenen Länderflaggen. Sie selber lebt mit ihrer Familie seit eineinhalb Jahren in Deutschland, stammt aus Kirgistan und spricht mittlerweile bereits perfekt Deutsch.

Sie ist dankbar, dass sie von ihren Mitschülern so nett aufgenommen wurde und möchte, wenn möglich, hier in Deutschland bleiben und studieren. „Wichtig waren mir bei meinem Bild die Taube und der Engel – zwei super schöne Symbole, die für den Frieden stehen“, sagte sie.

Ob es Neid anderer gab, die ebenfalls am Wettbewerb teilgenommen, aber keinen Preis erhalten haben? „Nein, und das hat mich besonders gefreut“, erzählt die Kunstlehrerin Marina Peters. „Alle haben sich gegenseitig geholfen, Konkurrenzdenken ist mir in keiner Situation aufgefallen. Den Schülerinnen und Schülern war das Lions-Club-Projekt wichtig – und ihre gemeinsame Arbeit an einem so wichtigen Thema.“