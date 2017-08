Grünschnitt in Säcken verpackt zur Anlage bringen

Um die Verbreitung des Buchsbaumzünslers einzudämmen, ist es wichtig, ihn fachgerecht zu entsorgen. Michael Uhr von der AWA Entsorgung GmbH rät, den befallenen Grünschnitt in den Restmüll zu geben. Größere Mengen können zum Grünschnittpreis an den Anlagen der AWA abgegeben werden und werden im Anschluss verbrannt.

Bis zu 500 Kubikmeter Grünschnitt (circa ein Kofferrauminhalt) kosten drei Euro, bis zu einem Kubikmeter kostet sechs Euro. Das Entsorgungszentrum Warden, Mariadorfer Straße 2-10, Eschweiler, hat montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Die letzte Eingangsverwiegung erfolgt 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.

Heike Stiller, Abfallberaterin der RegioEntsorgung, rät dazu, den Grünschnitt in Säcke einzupacken: „Das geht am besten, indem man den Buchsbaum zusammenschnürt, den Sack überstülpt, den Rest des Baumes unten absägt, und den Sack dann zuschnürt“, erklärt sie. So könne die Verbreitung auf dem Weg zur Anlage am effizientesten verhindert werden.