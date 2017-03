Auch Pläne zur Bebauung in der Rosenstraße und Am Weiher

In der Rosenstraße im Stadtteil Hoengen sollen fünf Miet-Einfamilienhäuser errichtet werden. Diesen Beschluss fasste der Rat der Stadt in seiner jüngsten Sitzung. Viele Anwohner äußerten im Vorfeld ihre Bedenken bezüglich der Bebauung der momentan brachliegenden Wiesenfläche. Man sei skeptisch wegen der Bewohnerzielgruppe eines geförderten Wohnungsbauvorhabens, und fürchte, dass lediglich kinderreiche Familien dort einziehen werden. Auch die bereits vorhandenen Mietshäuser seien von den Mietern nicht ordnungsgemäß in Schuss gehalten. So gebe es „Müll- und Grünschnittablagerung, wildes Parken, Vandalismus und lärmende Jugendliche“.

Die Anwohner befürchten im Falle des Baus eine Verschärfung dieser Missstände. Der Ausschuss für Stadtentwicklung nahm die Beschwerden der Bürger zur Kenntnis. Durch die Festsetzung von einer Wohneinheit pro Hauseinheit sei die Anzahl der Wohnungen beschränkt. Andere Faktoren, wie die Anzahl der im Haus lebenden Kinder, seien über die Bauleitung nicht steuerbar.

Die FDP stimmte bei der Ratssitzung gegen die geplante Bebauung. Die Bedenken und Ängste der Bürger seien nicht ausreichend berücksichtigt worden, argumentierte sie.

Auch die Pläne für das Gebiet „Am Weiher“ standen auf der Tagesordnung. Da das Bebauungsgebiet in einem Hang liegt, ist ein Split-Level-Bau zum Ausgleichen der Höhenunterschiede erforderlich. Um ein harmonisches Stadtbild zu schaffen, werden die Dachformen aufeinander abgestimmt. Die Grünen stimmten auch – wie schon im Stadtentwicklungsausschuss – gegen das geplante Bauvorhaben. „Wir haben Bedenken wegen des Umfangs des Eingriffs in bestehende Grünflächen“, äußerte sich Fraktionsvorsitzender Horst-Dieter Heidenreich skeptisch. (nt)