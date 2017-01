Pflegeeltern gesucht: Städteregion und Kommunen informieren

Alsdorf. Nicht alle Kinder können zu jedem Zeitpunkt in ihrer Familie leben. Pflegekinder kommen häufig aus Familien, in denen die Eltern ihrer Rolle als versorgende, schützende Eltern nicht gerecht werden können.

Aus unterschiedlichen Gründen sind sie nicht in der Lage, ihren Kindern das zu geben, was sie für eine gesunde Entwicklung benötigen. Diese Kinder brauchen in einer solchen Lebenssituation Unterstützung, die ihnen eine Pflegefamilie bieten kann.

Informationen rund um die Aufgaben von Pflegeeltern, um Leistungen und den Umgang mit Pflegekindern wird es bei einer Informationsveranstaltung der Kommunen Alsdorf, Stolberg, Würselen, Herzogenrath, Eschweiler und der Städteregion Aachen geben. Der Pflegekinderdienst der Städteregion lädt dazu für Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr, Brabantstraße 27, ein.