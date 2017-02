Baesweiler.

Rheinisch, heimisch, herrlich schräg und mitreißend schööön: Frauenkarneval in Oidtweiler setzt Ideenreichtum frei. Und zwingt auch die letzte Griesgrämin geradezu zum Lachen. In der voll besetzten Turnhalle am Bürgertreff fragten sich die Besucherinnen, selbst fast alle in fantasievollen Kostümen auf der Piste: Was haben sie diesmal drauf?