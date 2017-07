Nordkreis.

Die Evangelische Christusgemeinde Alsdorf-Würselen-Hoengen-Broichweiden hat eine neue Pfarrerin: Jetzt wurde Annegret Helmer in einem Gottesdienst in die zuvor vakante Pfarrstelle gewählt. Die 57-Jährige wechselt aus Südostasien in den Aachener Nordkreis, denn zuvor hatte sie, gemeinsam mit ihrem Mann, eine Auslandspfarrstelle in Bangkok inne. Ab sofort wird sie vor allem an der Martin-Luther-Kirche in Alsdorf tätig sein.