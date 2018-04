Alsdorf.

Das im Volksmund „Breuer-Kreuz“ genannte Wegekreuz an der Falterstraße in Hoengen erstrahlt nach seiner erneuten Renovierung wieder in lichtem Glanz und wurde am Samstag neu eingesegnet. Dies übernahm Pfarrer Konrad Dreeßen in Anwesenheit zahlreicher Interessierter – unter ihnen auch einige Nachkommen der Familie Breuer.