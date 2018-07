Außer in Herzogenrath: Zahl der kirchlichen Hochzeiten gestiegen

Die Zahl der Kirchenmitglieder schrumpft – wenn auch nicht mehr ganz so rapide, doch weiter kontinuierlich. Ein Trend, der durch die Erhebung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz jetzt in großen Teilen auch für die Nordkreisstädte untermauert worden ist: Während die Bevölkerungszahl außer in Würselen gestiegen, respektive konstant geblieben ist, hat sich die der Katholiken in allen vier Städten in 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert.

Ähnlich sieht es mit den Gottesdienstbesuchern aus. Nur in Alsdorf verzeichnen die Kirchen offenbar einen Anstieg (immerhin 3,9 Prozent). Die Zahlen sind übrigens der Durchschnittswert der Ergebnisse von zwei Zählsonntage, die bewusst keine kirchlichen Hochfeste sind, wie Anja Klingbeil, Referentin für Presse und Onlinekommunikation im Bistum Aachen, auf Nachfrage darlegt. Sie stellen also Zufallsbefunde dar, und Menschen, die Gottesdienste sporadisch besuchen, sind nicht erfasst.

Außer in Herzogenrath sind im Nordkreis überdies weniger Kinder getauft worden. Wohingegen die Erstkommunionen außer in Würselen zugenommen haben. Wachsen die Kinder dann heran, sinkt offenbar der Bezug zum Thema Kirche, denn außer einem sogar bemerkenswerten Anstieg in Herzogenrath ist die Zahl der Firmungen gesunken, in Baesweiler im vergangenen Jahr sogar um 26,8 Prozent. Heiraten ist bekanntlich wieder ein großes Thema geworden, wozu für viele nach dem Standesamt offensichtlich auch der Gang zum Altar gehört. In Alsdorf, Baesweiler und Würselen wurde teils deutlich häufiger kirchlich geheiratet als in Herzogenrath, wo die Zahl um 14 Prozent zurückging.

Ein Blick auf die Kirchenaustritte: Während Herzogenrath ein Plus von fünf Prozent und Baesweiler gar von 21,2 Prozent verzeichnet, waren es in Alsdorf 5,2 und in Alsdorf gar 29,1 Prozent weniger. Dem standen nur wenige Eintritte gegenüber, nordkreisweit waren es sechs Menschen, alle evangelisch. (bea)

Weitere Zahlen, Daten und Fakten: https://bit.ly/2LOq8h6