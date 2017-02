Nordkreis.

In der Städteregion ist es Gang und Gäbe die Nähe der Kommunen zu nutzen und oft auch in einer anderen Stadt zu arbeiten, als in jener, in der man wohnt. Keine der Nordkreiskommunen hat einen Arbeitsmarkt zu bieten, der in der Früh mehr Menschen anlockt, als aus ihr herausfahren. Auch wenn Würselen sehr nah an diesen Umbruch herankommt.