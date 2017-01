Alsdorf.

Paul Schnapp macht jetzt endgültig Schluss. Na ja, wenigstens beruflich. Für gut zwei Jahre hatte sich der Broichweidener, der früher einmal Pfarrer in Mariadorf war und zuletzt als Krankenhauspfarrer in Düsseldorf tätig war, noch aus dem Ruhestand zurückholen lassen, um einen personellen Engpass in der ehemaligen evangelischen Kirchengemeinde Alsdorf zu überbrücken.