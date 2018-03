Alsdorf - Pater Siegers kehrt zurück nach Brasilien zur alten Wirkungsstätte

Alsdorf. Seit einigen Monaten fährt der bald 84-jährige Pater Fritz Siegers nicht mehr selbst Auto, auf einer Busfahrt stürzte er und brach sich gleich mehrere Rippen – aber das kann ihn nicht davon abhalten, für vier Wochen an seine alte Wirkungsstätte nach Cruzeiro del Sur im Bundesstaat Acre, Brasilien, zu fliegen.

„Ich bin ein Stehauf-Männchen“ sagt der unverwüstliche Missionar von sich ganz selbstbewusst. Von 1961 bis 1998 war er in der entlegenen Grenzregion Brasiliens zu Kolumbien tätig. 2000 Kilometer von Manaus, 4500 Kilometer von Rio de Janeiro entfernt. Der nur dort existierende Gummibaum, den es damals nirgendwo in der übrigen Welt gab, zog viele Brasilianer an: Aus dem dürren Nordosten, Arbeiter aus dem übrigen Brasilien und aus allen Teilen der Welt.

Einwanderer und Glücksritter, die dort ihr Leben als Kautschukbauern – sogenannte Gummizapfer – fristeten. Rom hatte den Orden der Spiritaner um die Betreuung der nach wie vor armen Bewohner, modernen Sklaven vergleichbar, in der damals wirtschaftlich boomenden Region gebeten.

Die ersten Spiritaner kamen aus Frankreich und in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts lösten deutsche Spiritaner – zum großen Teil Patres aus dem Einzugsgebiet des 1902 gegründeten Missionshauses Broich, des sogenannten Klosters Broich, die französische Spiritaner ab, unterstützt durch Missionsdominikanerinnen aus Speyer. Mit besonders hohem Respekt sprach er von den alten Mitbrüdern, die seit 1935 unter großen persönlichen Opfern die Missionsarbeit aufgebaut hatten.

Diese „Helden“ nicht der Vergessenheit zu überlassen war ein wesentlicher Grund, seine Arbeit und seine Erfahrungen in zwei Büchern festzuhalten, die er auch selbst verlegte.

Ein weiterer Nachdruck der nunmehr zu einem Buch zusammengefassten Titel steht unmittelbar vor der Auslieferung. „Vom Abenteuer der Güte Gottes“, so der Titel seines immer wieder lesenswerten Buches, das die Bücherei vorhält und dessen Lektüre sie nachdrücklich empfiehlt.

Und zu berichten hat der begeisterte Seelsorger Vieles: Malariaerkrankungen, Schlangenbiss, Amöbenruhr, Herz- und Niereninfarkt (ohne Arzt davongekommen) und einen Flugzeugabsturz – ungefährlich ist das Leben als Missionar nicht.

Der persönliche Werdegang, die familiären Sonntagsspaziergänge zum „Kloster“ Broich, auch Schwierigkeiten in der Ausbildung, die Zurückstellung von den Weihen und die Bewährung als Gehilfe im kleinen Seminar waren ebenso Thema wie sein Werdegang in Brasilien über verschiedene Pfarreien zum Dozenten für Theologie und zum Gebietsoberen der Spiritaner.

Quartiersprojekte, der Bau von Gemeindezentren, Kindertagesstätten mit Namen wie „Die kleinen Freunde Jesu“ oder „Kolibri“, Mutter-Kind-Projekte, eine Krankenstation, zum Teil war Pater Siegers mit seiner Arbeit seiner Zeit voraus.

Auch wenn die Zivilgemeinde mittlerweile einen Teil der Kosten übernimmt, so sieht sich Pater Siegers immer noch in der Verantwortung für seine Projekte, für die er immer noch Spenden akquiriert. Vor allem in den Bauten ist seine langjährige Tätigkeit noch sichtbar: vier Außenstationen, 13 Filialkirchen, fünf Kindergärten mit 900 Kindern entstanden unter seiner Leitung.

Dies entspricht seinem Verständnis von Mission: Die Seele retten! Aber was, wenn an der Seele ein hungernder oder kranker Körper hängt? „Jesus hilft dem ganzen Menschen!“

Und als Missionar ist er noch unermüdlich im Einsatz – als Seelsorger in seiner Heimat, so dass sein Zuhörerkreis ihm nicht nur ganz uneigennützig eine gute Reise zurück nach Brasilien – sondern vor allem anderen natürlich eine gute und gesunde Rückkehr wünschte!