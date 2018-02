Herzogenrath - Pastor Herman van den Berg feiert diamantenes Priesterjubiläum

Herzogenrath. Sein diamantenes Priesterjubiläum feiert Pastor Herman van den Berg aus St. Josef, Herzogenrath-Straß.

Am Donnerstag, 1. März, lädt er um 19 Uhr zum Jubiläumsgottesdienst in die Kirche an der Josefstraße ein, „wo ich mit Euch Gott danken möchte für Leben, Dienst und Gesundheit“, wie er es auch im aktuellen Pfarrbrief ankündigt.

Statt Geschenke bittet der gebürtige Maastrichter, der am 16. März 86 Jahre alt wird und immer noch als Priester in St. Josef aktiv ist, um Spenden für den Sozialfonds der Pfarre und das Quartiersprojekt „Vergissmeinnicht“.

Van den Berg wirkte nach seiner Priesterweihe vor 60 Jahren zunächst als Kaplan in Frelenberg, Mönchengladbach und Herz-Jesu Aachen. Seit 1971 war er Pfarrer auf dem Donnerberg in Stolberg gewesen, von 1992 bis 1999 überdies Hausgeistlicher und sozial engagierter Bildungsreferent im Oswald-von-Nell-Breuning-Haus an der Herzogenrather Wiesenstraße.

Und seit 18 Jahren ist er festes Mitglied im Pastoralteam der Pfarre in Straß. Zudem engagiert sich van den Berg im Vorstand des Katholikenrats.