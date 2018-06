Alsdorf - „Papa Joe‘s Jazzmen“ spielen im Amadeus-Biergarten

„Papa Joe‘s Jazzmen“ spielen im Amadeus-Biergarten Letzte Aktualisierung: 8. Juni 2018, 13:55 Uhr

Alsdorf. „Papa Joe’s Jazzmen“ eröffnen die „Jazz im Garten“-Reihe mit einer Mischung aus kölschem Frohsinn und feinstem Jazz, am Sonntag, 17. Juni, von 11 bis 14 Uhr im Amadeus-Biergarten hinter der Stadthalle am Denkmalplatz in Alsdorf.