Nordkreis - Orkantief „Friederike“ sorgt für viele entwurzelte Bäume im Nordkreis

Nordkreis.

Orkantief Friederike hat den Nordkreis offenbar nicht so hart rangenommen wie andere Orte der Region. Am dramatischsten dürfte ein stürmischer Vorfall an der Puetgasse/Langenberg in Kohlscheid gewesen sein: Dort kippte eine im aufgeweichten Erdreich entwurzelte Birke quer über die Fahrbahn und begrub ein Auto unter sich.