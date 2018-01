Nordkreis.

Per Lautsprecherdurchsage hat die DB Regio gerade Kunden der Euregiobahn über die Einstellung des Schienennahverkehrs am Haltepunkt Annapark in Alsdorf benachrichtigt. Ilse Lehnent lässt sich dadurch die gute Laune nicht verderben. Sie ist zu Besuch in Alsdorf und will mit der Bahn wieder heim nach Herzogenrath fahren. Da wird wohl nichts draus.