Alsdorf.

Die Kostümsitzung der KG Burgwache Alsdorf in der gut besetzten Aula der Gesamtschule Am Klött stand ganz im Zeichen der Verleihung des Leo-Keutmann-Gedächtnisordens an René Hameleers, ein Urkarnevalist aus der Alsdorfer Partnerstadt Brunssum, zu dem die KG Burgwache seit 20 Jahren enge Beziehungen pflegt.