Herzogenrath - Orchester Da Capo: Flair der Salons vergangener Zeiten

Herzogenrath. Einen stimmungsvollen Nachmittag dürfen die Zuhörer am Dienstag, 1. Mai, ab 15.30 Uhr auf Burg Rode erwarten. Das Salonorchester Da Capo unter der Leitung von Ernest Frissen ist seit Jahren ein Garant für die erstklassige Interpretation der Salonmusik der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts.

Mit einem äußerst reichhaltigen Repertoire, das teilweise aus originalen, teilweise aus eigenen Arrangements weltberühmter Melodien besteht, zaubert Da Capo das Flair der Salons der 1920er bis 1950er Jahre in die Konzerthäuser.

Seit der Gründung 1985 hat sich das Orchester einen internationalen Ruf aufgebaut, bei vielen Radiostationen waren sie zu Gast und begleiteten unter anderem Marco Bakker, Ernst Daniel Smid sowie die belgische Sopranistin Katrien Gallez auf ihren Tourneen. Aus sieben Berufsmusikern, alle durchliefen ihre Ausbildung am Maastrichter Konservatorium, besteht Da Capo: Ernest Frissen (1. Geige und Orchesterleiter), Marieke Keser (2. Geige), Christianne van Gelder (Piccolo-/Querflöte), Alex Geller (Cello), Constant Notten (Piano), Jan Knooren (Kontrabass), Paul Jussen (Schlagzeug).

Stargast beim Konzert auf Burg Rode ist Huub Claessens, der seit Jahrzehnten Teil weltweiter Opernproduktionen ist, der auch schon unter dem Dirigat Herbert von Karajans sowie an der Staatsoper in Wien sang.

Karten sind im Vorverkauf für 15 Euro erhältlich an der Infothek im Herzogenrather Rathaus und bei den Buchhandlungen Katterbach in Herzogenrath und Kohlscheid, in Kerkrade bei Buck Office und bei Boekhandel Deurenberg sowie an der Abendkasse. Einlass ist um 15 Uhr.