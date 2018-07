Baesweiler - Opposition kritisiert Landesentwicklungsplan

Baesweiler.

Der von der neuen Landesregierung aus CDU und FDP erstellte Landesentwicklungsplan (LEP) findet in Baesweiler keine Anerkennung in Teilen der Opposition. Grüne und Linke lehnten die Stellungnahme zum LEP, die von der Stadt einzureichen ist, in der jüngsten Stadtratssitzung mit fünf Stimmen ab.