Nordkreis.

„Es ist im Prinzip Glück, in welchem Umfeld Offene Gantagsschule angesiedelt ist“, sagt Bruno Barth zur Qualität der OGS, an der Kinder landauf landab teilnehmen. Der Vorsitzende des Trägervereins Betreute Schulen Aachen-Land gehört zu den Aktivisten, die sich derzeit an einer Kampagne beteiligen.