Abschlussfest mit Ausstellung

Bis Donnerstag, 24. August, arbeiten die Künstler noch im und am Gymnasium und lassen sich dabei gerne über die Schulter schauen – eine Gelegenheit, das Gebäude vor seinem Abriss noch einmal zu besuchen.

Am Freitag, 25. August, findet ab 18 Uhr eine Feier mit Ausstellung und Livebands statt. Am Samstag, 26. August, sind die Atelierhäuser und die Ausstellungsräume im Gymnasium, Theodor-Seipp-Straße, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag endet die Woche der Offenen Alsdorfer Atelier Häuser. An diesem Tag ist die Ausstellung noch von 11 bis 18 Uhr geöffnet.