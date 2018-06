Alsdorf - Oberstaatsanwalt referiert zum Conterganprozess

Alsdorf. Hans Helmut Günter (83) ist als damaliger Staatsanwalt am Landgericht Aachen der letzte Zeitzeuge der Ermittlungen zum Conterganprozess und einer der drei Anklagevertreter im Prozess.

Das Strafverfahren gegen neun leitende Mitarbeiter von Grünenthal gilt bis heute als eines der aufwändigsten Verfahren in der deutschen Rechtsgeschichte. Es lief mangels geeigneter Räumlichkeiten in Aachen vom 27. Mai 1968 bis zur Verfahrenseinstellung am 18. Dezember 1970 im Alsdorfer Casino.

Die juristischen und medizinischen Fragen rund um die Contergan-Tragödie waren komplex und schwierig. Es brauchte fast sechseinhalb Jahre Ermittlungen durch Staatsanwaltschaft und Polizei, um das Material für das Gerichtsverfahren zu erarbeiten. Der Prozess zählte 283 Verhandlungstage. Der von der VHS organisierte Vortrag findet im Rathaus Alsdorf, Ratssaal, Hubertusstraße 17, am Mittwoch, 13. Juni, 19 Uhr, statt.