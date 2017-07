Würselen.

Pläne der Stadt Würselen, die Obdachlosenunterkunft Neustraße 40 auszubauen und in einem Anbau Asylbewerber unterzubringen, sind auf teils heftige Kritik gestoßen. In der Einwohnerfragestunde der Sitzung des Stadtrates in der Mehrzweckhalle Bardenberg mussten sich Politik und Verwaltung harsche Kritik von Anwohnern anhören.