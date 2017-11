Alle Katholiken ab 14 Jahren sind wahlberechtigt

Jeweils nach den Gottesdiensten am Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, wählen Katholiken im Bistum Aachen neue GdG-Räte.

GdG steht für Gemeinschaft der Gemeinden. Diese besteht aus mehreren früher selbstständigen Pfarrgemeinden. Wahlberechtigt sind alle Katholiken ab 14 Jahren. Gewählt wird in der Pfarrei des Wohnorts oder in der Pfarrei, der sich jemand zugehörig fühlt – etwa, weil er dort regelmäßig den Gottesdienst besucht und am Pfarrleben teilnimmt.

Um pastorale Angelegenheiten in den früheren Pfarreien kümmern sich zusätzlich Pfarreiräte – die früheren Pfarrgemeinderäte. Sie gestalten das kirchliche Leben vor Ort und bringen die Interessen ihrer Pfarrei in den GdG-Rat ein. In diesem wird zum Beispiel die Gottesdienstordnung der Gesamtgemeinde festgelegt.