Würselen.

Sie ist ein Novum in der Düvelstadt: Jungfrau Trude (Klever) als erste Frau in einem jecken Dreigestirn. Das hat es in der Geschichte des Komitees Würselener Karneval (KWK) noch nicht gegeben: Trude Klever wird mit Prinz Heinz V. (Paffen) und Bauer Mim (Michael Vonz) das närrische Leben in der Stadt aufmischen.