Alsdorf.

Humor immer volle Pulle, Zwerchfellattacken im Schleudergang, Spaßalarm im roten Bereich und knitterfreie Comedians, die in höchster Drehzahl ihre Gags und Pointen abschießen: Darauf dürfen sich die Zuschauer freuen, wenn Nightwash am Donnerstag, 9. März, ab 20 Uhr das Publikum im Fördermaschinenhaus im Energeticon Alsdorf, Konrad-Adenauer-Allee 7, mit einem Trommelfeuer an blitzsauberer Unterhaltung aus den Socken haut.