Alsdorf.

Es ist zweifelsohne ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Energeticons in Alsdorf, genauer im Fördermaschinenhaus mit seiner unvergleichlichen Akustik und seinem beeindruckenden Ambiente. Auch in diesem Jahr präsentiert das Partnerschaftskomitee der Stadt Alsdorf in Zusammenarbeit mit der Energeticon gGmbH einen Männerchor der Extraklasse aus der niederländischen Partnerstadt Brunssum.