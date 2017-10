New Yorker Musiklegende tritt im Energeticon auf

Alsdorf. Garland Jeffreys, New Yorker Rocklegende seit den 1960er Jahren, will es noch einmal wissen: Mit „14 Steps to Harlem“, seinem dritten Album innerhalb von nur sechs Jahren, kommt der 73-Jährige nun auf Deutschland-Tour und demonstriert seine ungebrochene Vitalität, Lebens- und Spielfreude – am Donnerstag, 9. November, 20 Uhr, im Fördermaschinenhaus im Energeticon, Konrad-Adenauer-Allee 7, in Alsdorf.

Garland Jeffreys ist seit den späten 1960er Jahren für seinen eigenständigen Urban-Rock und seine musikalische Vielseitigkeit bekannt. Vielen gilt das Brooklyner Urgestein „ohne Weiteres als der New-York-City-Musiker schlechthin“ (East Hampton Star).

„Wild in the Streets“ aus dem Jahr 1973 nennt er selbst seinen „ersten Rock’n’Roll-Song“. Inzwischen gibt es davon mehrere Coverversionen. 1980 wurde der Song „Matador“ zum Nummer-eins-Hit in zahlreichen europäischen Ländern. Bis heute ist er nicht aus dem Radio verschwunden und hat ihm eine treue Fangemeinde beschert. Auch der Song „Hail Hail Rock’n’Roll“ aus dem Jahr 1992 ist nach wie vor präsent.

„Aus bewährten Versatzstücken von Rhythm-and-Blues, Rock und Soul destilliert Jeffreys intelligente, aus der Mainstream-Masse hervorstechende Songs. Dabei scheut er auch politische Aussagen nicht“, lobt das Musikportal laut.de den Musiker.

Jeffreys zählt zu der renommierten Riege der „musician’s musicians“ als Künstler, der ohne permanente Chartspräsenz bei anderen Musikern größten Respekt und Anerkennung genießt. Zu den Musikerfreunden und Kollegen, die mit ihm Alben eingespielt haben oder aufgetreten sind, gehören John Cale, Lou Reed, Bruce Springsteen, U2, Dr. John, Sly & Robbie, Sonny Rollins, The E Street Band und noch viele andere.

Jeffreys hat es bis in die „New York Blues Hall of Fame“ und in die „Long Island Music Hall of Fame“ gebracht, in Wim Wenders’ Blues-Epos „The Soul Of A Man“ performt, den Preis der deutschen Schallplattenkritik und auch den Tenco- und den Premio-Preis in Italien abgeräumt. Gefeierte Auftritte von Japan bis Alaska und auf weltberühmten Musikfestivals wie Byron-Bay-Blues, Montreux-Jazz, Ottawa-Folk und Fuji-Rock führen vor Augen, dass Garland Jeffreys nach einem guten halben Jahrhundert noch immer an der Musikgeschichte mitschreibt.

Hier gibt es die Karten

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.