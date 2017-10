Alsdorf.

Nicht schon wieder das Kubiz! Wie der Grünen-Fraktionsvorsitzende Horst-Dieter Heidenreich in der vergangenen Sitzung des Alsdorfer Stadtrats mitteilte, hatte sich ein Sportverein bei ihm gemeldet, der in den Hallen von Gymnasium und Realschule im Kultur- und Bildungszentrum Aldorf trainiert: Die Turnhalle sei viel zu warm, die Außenklingel würde nicht funktionieren, so dass sich Sportler, die sich verspätet hätten, nicht bemerkbar machen könnten.