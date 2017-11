Neuer Chor Würselen: Freude an der Musik als Erfolgsrezept

14 Titel: Die neue CD heißt „Celebrate“

Die neue CD „Celebrate“ bietet 14 Stücke. Darunter Publikumsfavoriten aus früheren Bühnenprogrammen wie „Aber bitte mit Sahne“, „Can You Feel The Love Tonight“, „Circle Of Life“, „Endlose Nacht“ und natürlich „Gabriellas sång“. Hinzu kommen eine Einspielung von Marius Müller Westernhagens „Halleluja“ sowie als Bonustracks Live-Mitschnitte von John Rutters „For The Beauty Of The Earth“ und Billy Joels „And So It Goes“.

Das Titelstück „Celebrate“ – NCW-Kenner wissen, dass es schon auf der ersten Chor-CD „Hand in Hand“ zu finden ist – gibt es hier in einer furiosen Neuinterpretation.

Aufgenommen wurde die neue CD natürlich mit Band. Als Gesangssolisten treten Christina Ritzerfeld, Patrick Kafka, Christoph Leuchter und Franz-Josef Ritzerfeld in Erscheinung. Außerdem sind Talal und Mohamed Mohrat (Percussion), Didier Dhont (Trompete), Bernhard Claßen (Posaune) sowie ein Streicherensemble zu hören.