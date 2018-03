Würselen - Neue Technik gegen Schmerzen: Vortrag zum Gelenkersatz

Würselen. Es war ein Heimspiel für Professor Thomas Quandel, dessen Eltern in Würselen beheimatet sind. Im Alten Rathaus stellte er sich, seine Klinik und das gesamte Marienhospital Aachen mit seinen Angeboten im Bereich des Schulter-, Knie- und Hüftgelenkersatzes vor.

Quandel ist seit 1. April 2017 Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin. Zuvor war er als Oberarzt im St. Petrus-Krankenhaus in Bonn tätig, einem der größten Zentren für Orthopädie in Deutschland. Neue Techniken hat er mit nach Aachen gebracht, wie er in seinem Vortrag herausstellte.

Am Marienhospital wird heutzutage eine Hüftgelenksprothese minimal invasiv implantiert, in der Regel ohne Muskelschäden zu verursachen, was früher nicht zu vermeiden war. Schon am ersten Tag nach der OP kann der Patient in aller Regel unter Vollbelastung laufen. Quandel selbst hat bereits rund 5000 Prothesen implantiert und besitzt daher die nötige Erfahrung, um im Bedarfsfall immer reagieren zu können. Den versammelten Besuchern nahm er insbesondere die Angst vor der Narkose. „Die Narkose ist heute so sicher, ich habe noch nie Narkoseprobleme erlebt.“ Wichtig ist ihm, dass seine Patienten gut informiert sind. Um Komplikationen zu vermeiden, unternimmt das medizinische Personal im Marienhospital einiges: Zur Vermeidung von Infektionen werden die Patienten vor der OP zu einer intensiven Körperreinigung angehalten. Außerdem arbeiten die Experten mit Antibiotikum vor der OP, während der OP mit Abdeckfolie und schließlich Wabenpflaster.

Einer Ausrenkung oder Lockerung der Prothese beugt das Team von Professor Quandel vor, indem sichere OP-Zugänge gelegt werden und auf bewährte Prothese-Produkte zurückgegriffen wird. Dabei ist es auch möglich, für Knie- und Schultergelenksersatz individuelle Einsätze zu verwenden, was der Operateur manchmal erst während des Eingriffs entscheidet.

Den Ablauf einer geplanten OP schildert Quandel wie folgt: Nach einem ambulanten Vorstellungstermin in der Sprechstunde, für den der Patient die Überweisung eines Facharztes benötigt, folgt der stationäre Aufenthalt von durchweg acht bis zwölf Tagen. Die OP findet am Tag zwei statt, anschließend erfolgt Schmerztherapie. Der Frührehabilitation inklusive einer Mobilisierung ab dem ersten Tag post OP bis zum sicheren Treppensteigen bei der Entlassung folgt die Spätreha, eine Anschlussheilbehandlung entweder stationär oder ambulant.

Wann ist der Moment, sich für eine OP zu entscheiden, fragte ein Zuhörer. „Das ist eine Frage der Lebensqualität“, antwortete Quandel. Sobald die Lebensqualität durch das betroffene Gelenk so eingeschränkt sei, dass der Patient es nicht mehr akzeptieren wolle, sei der Zeitpunkt für die OP gekommen. Diese dauere etwa eine Stunde. Was die Lebensdauer der Prothese angehe, so könne man heutzutage von rund 20 Jahren ausgehen, erklärte der Chefarzt.