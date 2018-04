Herzogenrath.

Dass Planung und Bau rund fünf Jahre in Anspruch nehmen würden, das hatten die Vereine ja schon befürchtet: „Eine Inbetriebnahme des Hallenbades 2023 ist realistisch“, lautet denn auch die Prognose der Verwaltung in der Beratungsvorlage für den Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur, der am Dienstag ab 18 Uhr im Rathaus tagt.