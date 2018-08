Würselen - Neue Notfallpraxis am Rhein-Maas-Klinikum vor der Eröffnung

Würselen.

„Klappt das?“ – „Das klappt!“ Dr. Lothar Nossek, Kreisstellenvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und Ärztekammer Aachen Land, strahlt Zuversicht aus beim Besichtigungstermin in der fast fertigen Notdienstpraxis neben dem Haupteingang des Rhein-Maas-Klinikums am Mauerfeldchen auf Marienhöhe. Am Freitag, 31. August, 13 Uhr, gehen die neu gebauten Praxisräume in Betrieb.