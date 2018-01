Herzogenrath.

Menschen, die bereits eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes in die Kirche eilen? Das gibt es normalerweise nur an Weihnachten oder Ostern. Die Martin-Luther-Kirche in Merkstein war komplett besetzt, als die Sängerinnen und Sänger des Martin-Luther-Chors unter Leitung von Heinz Dickmeis und der Regenbogenchor unter Leitung von Andrea Leersch-Krüger „Oh happy day“ anstimmten.