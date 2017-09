Baesweiler.

Die Stadt setzt zunehmend auf Elektromobilität. Mit Mitteln aus dem eigenen Haushalt und einer hohen Förderung aus Bundesmitteln wurden mittlerweile zwei Renault Zoe, ein Kangoo – und in Verbindung mit der EWV – eine Ladesäule am Rathaus in der Mariastraße in Betrieb genommen.