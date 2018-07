Herzogenrath - Neue Klompenprinzessin in Noppenberg umjubelt

Herzogenrath.

Nicht nur das Wetter passte, die Vorbereitungen waren glänzend und die Stimmung der unzähligen Besucher bestens. So ging es gleich zwei Tage lang mit Spaß und Frohsinn hoch her beim Spiele- und Heimatfest in Noppenberg ganz getreu dem Motto: „Leben und feiern Open Bersch“.