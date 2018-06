Herzogenrath/Eschweiler - Neue jugendliche „Feierstarter“ einsatzbereit

Herzogenrath/Eschweiler. Bereits zum fünften Mal wurden 13 Jugendliche zu „Feierstartern“ im städtischen Jugendtreff „Check In“ der Mobilen Jugendarbeit des Jugendamtes der Stadt Eschweiler ausgebildet.

„Bei den ‚Feierstartern‘ handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene, die andere Jugendliche über mögliche Risiken des Alkoholkonsums informieren, ohne den Spaß am Feiern zu nehmen“, berichtete Faouzia (18), die bereits seit einigen Jahren ehrenamtlich in dem Projekt tätig ist. Sevil Uzungelis und Julia Bleilevens begleiten das Projekt von Seiten der Jugendämter der Städte Eschweiler und Herzogenrath und freuen sich über neue und bereits erfahrene am Projekt interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ausbildung.

Elke Koch von der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Diakonie bot in der Ausbildung einen Mix aus Grundlagenwissen über die Gründe und Auswirkungen des Alkoholkonsums bei Jugendlichen, Teambildung, Meinungsbildung und Reflexion sowie Gesprächsführung. Dickson (19) fasste das Ergebnis für sich folgendermaßen zusammen: „Ich bin froh, dass wir neue Teilnehmer gewinnen konnten und neue Methoden kennengelernt haben, die es uns ermöglichen bei Einsätzen mit anderen Jugendlichen über Alkohol ins Gespräch zu kommen“.

Saule (19) ergänzte: „Die Zeit ist wie im Flug vergangen!“ Khadija (17) bestätigte stellvertretend für einen Großteil der Gruppe, dass viele neue Infos vermittelt und selbst erarbeitet wurden. Abschließend lässt sich festhalten, dass mit dem Ausbildungstag eine gute Grundlage für die bevorstehenden Einsätze der „Feierstarter“ in Herzogenrath und Eschweiler gelegt wurde. Das Peer-Projekt „Feierstarter“ wurde 2014 von den Jugendämtern der Städte Eschweiler und Herzogenrath sowie der Fachstelle für Suchtvorbeugung der Diakonie ins Leben gerufen. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene sind auch nach dem erfolgten Ausbildungstag willkommen, sich am Projekt zu beteiligen. Für dieses Jahr sind noch weitere inhaltliche Einheiten für die Peers geplant.

Infos zum Projekt „Feierstarter“: Jugendamt Eschweiler, Sevil Uzungelis, Telefon 02403/ 74874670, Telefon 0159/ 04546074, E-Mail: sevil.uzungelis@eschweiler.de; Jugendamt Herzogenrath, Julia Bleilevens, Telefon 02407/ 96885, Telefon 0177/ 3830007, E-Mail: mobile-jugendarbeit@herzogenrath.de.